Калуга, , 11:55 — REGNUM 27 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша продолжил общение с жителями региона, начатое 21 июля, но теперь — в социальных сетях Instagram, Facebook и «Вконтакте». Мероприятие прошло в рамках гибридной прямой линии, которая стартовала прямым эфиром на телеканале «Ника».

Калужский губернатор ответил более чем на 60 вопросов в социальных сетях Пресс-служба правительства Калужской области

Владислав Шапша начал с ответов на вопросы, которые задали телезрители, а продолжил поступившими в соцсетях — их число превысило 4000.

Наиболее волнующие калужан и жителей региона темы оказались в сферах жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, образования, здравоохранения, транспортного обеспечения жителей крупных городов, благоустройства населенных пунктов, обеспечения жильем особых категорий граждан.

В рамках прямого эфира глава региона ответил более чем на 60 вопросов. В ходе знакомства с проблемами он давал онлайн-поручения руководителям муниципальных образований и профильных ведомств. Их исполнение — на контроле у губернатора.

В завершение Владислав Шапша сказал, что проблемные вопросы, которые поднимают жители области, очень важны для власти, это — возможность узнать о сложной ситуации и исправить ее. Поэтому теперь прямая линия будет проходить чаще.

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