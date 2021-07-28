Элиста, 28 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено три случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 28 июля.

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С начала пандемии в республике от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 470 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии подтверждено 24 584 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 21 607 носителей инфекции.