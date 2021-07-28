Джакарта, 28 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии объявило, что 59% рек в Индонезии сильно загрязнены, сообщает Antara.

Загрязнение океана

В министерстве отметили что, хотя 59% рек в Индонезии сильно загрязнены, ситуация изменилась к лучшему по сравнению с 2015 годом, когда уровень загрязнения рек составил 79,5%. Это означает, что в Индонезии наблюдается улучшение качества воды.

Многие реки в Индонезии загрязнены промышленными отходами, в частности, нефтепродуктами и бытовыми отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии напомнило о годовщине проведения в Москве 28 июля 1957 года Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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