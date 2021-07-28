Подгорица, 28 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. По данным черногорского института общественного здравоохранения, с 1 апреля 2021 года по 28 июля 98 процентов инфицированных в Черногории — непривитые.

Вакцинация

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Об этом сообщил доктор Милко Йоксимович, эпидемиолог из Института общественного здравоохранения Черногории, и призвал граждан пройти вакцинацию.

«Из 9600 пациентов с коронавирусом в Черногории в период с 1 апреля по сегодняшний день целых 9400 — это граждане, которые вообще не были вакцинированы, получили только первую дозу или не прошло три-четыре недели после ревакцинации», — говорит Йоксимович.