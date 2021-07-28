Майминский район, Алтай, 28 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания COVID-19 детей в летнем лагере «Манжерок». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Горно-Алтайский педагогический колледж gapc.org.ru Детский лагерь «Манжерок»

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Предварительно установлено, что 24 июля к врачу Майминской больницы обратился воспитанник лагеря с высокой температурой, рвотой и головной болью. После обследования у него подтвердили заражение коронавирусом. Позже инфекцию выявили ещё у 24 детей и трёх вожатых.

Деятельность лагеря была приостановлена, а детей отправили по домам. В ходе проверки следователи установили ряд нарушений, которые могли способствовать распространению инфекции. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».