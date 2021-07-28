Оренбург, 28 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Оренбурге в COVID-центре, развёрнутом на базе областной больницы№2, в реанимационном отделении находится двухмесячный пациент. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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Ребенок подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Глава минздрава подчеркнула что это первый случай в Оренбуржье, когда у маленького ребенка так тяжело протекает заболевание.

По словам Савиновой, эпидситуация в области остаётся сложной. Министр обратила внимание на омоложение пациентов в реанимации, а также случаи повторного заражения коронавирусом и призвала к вакцинации против COVID-19.

Напомним, в Оренбургской области от коронавирусной инфекции привито 52,3% жителей от плана.