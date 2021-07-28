Папеэте, Франция, 28 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Французская нация в долгу перед Французской Полинезией из-за ядерных испытаний, которые проводились в Тихом океане в 1966—1996 годах. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 28 июля во время выступления в городе Папеэте на острове Таити.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

«Я хочу сказать, что нация в долгу перед Французской Полинезией», — сказал Макрон и добавил, что испытания, особенно в 1966—1974 годах, нельзя назвать чистыми.

По словам Макрона, проводившие испытания военные тоже подвергли себя рискам, которые не были изучены до конца. Он заявил, что важно выплатить компенсации всем пострадавшим от испытаний, и ускорить процесс рассмотрения выплат.

Французский президент пообещал вложить государственные средства в экономические проекты Французской Полинезии, среди которых — развитие авиаперевозчика Air Tahiti Nui.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля власти Франции пообещали компенсировать часть затрат в сфере здравоохранения и экологии своей заморской территории, пострадавшей от ядерных испытаний.

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