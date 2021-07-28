Рязань, 28 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Рязанской области начата работа по вхождению в программу догазификации. Власти уточнят количество домовладений, а также граждан, имеющих право на компенсацию газового оборудования, сообщает 28 июля пресс-служба правительства региона.

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Губернатор Николай Любимов поручил руководителям областных минстроя и минсоцзащиты, главам муниципальных образований произвести все необходимые расчёты и представить данные по вхождению в программу догазификации. На федеральном уровне предложено компенсировать затраты на оснащение спецоборудованием, тем гражданам, кто подключился к газу до старта проекта.

«Регион должен оперативно и качественно подготовиться к вхождению в проект социальной газификации, которая очень важна для рязанцев. Это станет серьёзным подспорьем для людей, даст дополнительный стимул для развития сельских территорий. Потребности региона по количеству домовладений, а также сколько граждан имеют право на компенсацию, сколько нуждаются в поддержке при приобретении минимального набора оборудования, должны быть определены в кратчайшие сроки», — подчеркнул глава региона.

Курировать проект будет зампред регионального правительства Евгений Беленецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о бесплатном подведении природного газа к домовладениям подписал президент Владимир Путин. Первый этап газификации пройдёт до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, а комплексный договор на подключение оформят по принципу «единого окна».