Москва, 28 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Новые обвинения во вмешательстве в выборы в США, теперь уже 2022 года, выглядят как попытка Вашингтона завуалировать собственное вмешательство в выборы в России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Джо Байден по традиции не привёл ни одного примера российского вмешательства во внутренние дела США. В отличие от американской администрации, мы всегда предоставляем конкретные доказательства вмешательства в наши выборы», — отметил Пискарёв.

В целом в комиссии Госдумы выступление президента США Джо Байдена расценивают «как установку разведсообществу США активизировать работу на российском направлении».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы вмешивается в предстоящие в 2022 году промежуточные выборы в США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в преддверии выборов в Госдуму РФ не исключает попыток Запада расшатать ситуацию в России.