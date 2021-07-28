Красноярск, 28 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждён 491 случай заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 89 545. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в краевом оперативном штабе.

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От COVID-19 излечились 74 906 жителей Красноярского края, в том числе 230 выздоровевших зарегистрировано за последние сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 20 жителей края. За весь период скончались 4372 красноярских ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в регионе выявили 485 носителей коронавируса, выздоровели 240 человек, скончались 20 ковид-пациентов.