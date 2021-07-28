Вашингтон, 28 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Американская предпринимательница и модель Пэрис Хилтон прокомментировала информацию о своей беременности. Об этом 28 июля пишет издание Peopletalk.

Отрицательный тест на беременность

По данным издания, 40-летняя модель опровергает слухи о пополнении в семье. Она пошутила, что ожидает тройню, после чего добавила: «Единственное, что меня ждёт — это лазанья в духовке».

Ранее американские СМИ сообщили о беременности Пэрис Хилтон. По их данным, модели и её жениху Картеру Реуму якобы удалось зачать первенца благодаря процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО).