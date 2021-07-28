Киев, , 11:48 — REGNUM Власти Германии готовы провести консультации по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2», которые инициировала Украина. Об этом заявил уполномоченный МИД ФРГ по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности германской стороны к проведению консультации относительно «Северного потока — 2», которую инициировало наше государство», — говорится в сообщении офиса украинского президента.

Там уточнили, что в ходе встречи Люттенберга с заместителем главы офиса президента Украины Игорем Жовквой стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в Донбассе, Крым, европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

В июле бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия сможет получить «миллиарды и миллиарды долларов» благодаря проекту «Северный поток — 2».

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