Москва, 28 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В России в II квартале 2021 года количество выявленных фальшивых банкнот и монет сократилось более чем на 11% по сравнению с I кварталом, иностранных государств — почти в пять раз, сообщается на сайте Центробанка РФ.

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Всего за апрель-май обнаружено 8744 штук поддельных банкнот — больше всего пятитысячных — 7095 штук, номиналом 1000 рублей — 1 033 шт. и номиналом 2000 рублей — 424 шт.

Также выявлено 1225 фальшивых банкнот иностранных государств. Большинство подделок среди долларов США — 1191 шт., в основном номиналом $50. Поддельных банкнот евро обнаружено 26 шт., китайских юаней — пять, фунтов стерлингов Соединенного Королевства — три.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уровень фальшивомонетничества остаётся стабильно низкий.

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