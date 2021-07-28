Рыбинск, Ярославская область, 28 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области местный житель предлагал своему другу предпринимателю заплатить миллион рублей ФСБ, МВД, СКР и правительству Москвы, чтобы против него не возбудили уголовное дело. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Рыбинского городского суда.

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В феврале 2021 года рыбинского бизнесмена вызвали на допрос в ярославский следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу. Так как предприниматель переживал, что после этого сам может стать подозреваемым, он обратился к своему товарищу, у которого есть связи в правоохранительных органах.

«Зная, что у его знакомого есть знакомые в правоохранительных органах, 10 или 11 февраля 2021 года попросил его узнать через свои связи возможные варианты развития событий по этому уголовному делу и что может ему грозить. Подсудимый пообещал узнать об этом у своих знакомых из ФСБ. Утром 14 февраля 2021 года сказал, что для решения вопроса о не возбуждении в отношении Потерпевший уголовного дела по факту приобретения табачной продукции, необходимо 20 февраля 2021 года отдать 1 миллион рублей, который он передаст сотрудникам ФСБ, руководству ОБЭП МВД и СК России, а также сотруднику Правительства города Москвы», — сообщается в приговоре суда.

Но на самом деле помогать бизнесмену подсудимый не собирался, хотя действительно пообщался со своим знакомым из правоохранительных органов.

«Он обратился к своим знакомым, один из которых, по имени ФИО21, по его сведениям, являлся сотрудником ФСБ, а другой — Свидетель №2, имел знакомых в правоохранительных органах. Однако ФИО21 помогать ему не стал. 12 или 13 февраля 2021 г. он обсуждал с Свидетель №2 опасения Потерпевший относительно возможности возбуждения в отношении него уголовного дела и о вызове его на допрос, и он (подсудимый) предположил, что решение подобной проблемы теоретически стоило бы 1 000 000 рублей, Свидетель №2 согласился с этой цифрой, и проблему Потерпевший они более не обсуждали», — говорится в материалах уголовного дела, которые приводит суд.

20 февраля при передаче взятки подсудимый был задержан сотрудниками ФСБ. Его приятель-предприниматель изначально не собирался передавать деньги и обратился в правоохранительные органы.

«20 февраля 2021 года с 12.51 по 13.10 на автомобильной стоянке у здания ТРЦ «Виконда» по адресу при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Личный досмотр» в правом внутреннем кармане куртки Степанова обнаружены и изъяты два прозрачных полимерных пакета желтого цвета с денежными средствами (муляжом)», — отмечается в судебном решении.

По итогу рассмотрения суд пришёл к выводу, что мужчина вымогал деньги для себя — тогда он нигде не работал официально. С учётом смягчающих обстоятельства — наличия несовершеннолетней дочери и полного признания вины, Рыбинский городской суд назначил наказание в 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.