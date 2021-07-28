Саратов, 28 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 28 июля прошли 519 242 человека. Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 391 878 человек, сообщает региональный минздрав.

WikiImages Вакцинация

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По мнению врио начальника регионального управления Роспотребнадзора Ирины Мясниковой, если текущие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции сохранятся, то к 1 сентября в Саратовской области не успеют привить 60% населения. За неделю привили более 31 тыс. человек, это меньше показателя предыдущих семи дней на 16%, уточнила спикер на заседании координационного совета.

ИА REGNUM напоминает, педагогическим коллективам Саратовской области напомнили о важности вакцинации против COVID-19 перед началом учебного года. И. о. министра образования региона Михаил Орлов отметил, что ученики, родители и педагоги планируют начать учебный год очно и «единственный способ это сделать — вакцинироваться».

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