Нефтекамск, Башкирия, 28 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Деятельность подпольной нарколаборатории пресекли в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-центр МВД России.

Фото пресс-службы УФСБ по Калужской области Наркотики

Сообщается, что стражи порядка города Нефтекамска выявили в частном доме подпольную лабораторию по изготовлению наркотического средства. В результате они изъяли 123 кг наркотика и свыше 887 химических реактивов и прекурсоров. По предварительной информации, в лаборатории ежедневно могли производить до 15 кг наркотика.

Отмечается, что наркотики сбывались оптовыми партиями через интернет-магазин.

Сообщается, что в результате были задержаны четверо подозреваемых. По данный фактам были возбуждены уголовные дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что трех полицейских в Уфе обвинили в сбыте наркотиков.