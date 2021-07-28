Астрахань, , 11:41 — REGNUM Новым вице-губернатором — председателем правительства Астраханской области с 28 июля назначен Олег Князев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Бабушкин.

Фрида Кало. Viva la vida! Арбузы. 1954

Олег Князев в разные годы занимал руководящие должности в финансовой сфере и предприятиях банковского сектора. Является участником разработки дорожных карт «Агентства стратегических инициатив», членом Генерального Совета — Руководителем подкомитета по банковской деятельности (комитет по финансовым услугам) Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», руководителем Комитета Ассоциации Российских Банков по развитию финансирования малого и среднего предпринимательства.

Прошлый замгубернатора — председатель областного правительства Александр Шарыкин был освобождён от должности 23 июля. До нового назначения его обязанности исполняла Елена Рязанова.