Сеул, 28 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Компания Hyundai начала тестовые испытания обновленного кроссовера Creta второго поколения. Об этом сообщается на сайте Bobaedream.

Hyundai.ru Hyundai Creta

Модель, сфотографированная в ходе испытаний, была покрыта маскировочной пленкой. Однако можно отметить, что дизайн Creta получит значительные изменения.

Обновленная модель напоминает Tucson четвертого поколения. Отличительными особенностями новинки стали необычный вид оптики, новая радиаторная решетка с узором трапециевидной формы.

Судя по снимкам, Creta после рестайлинга также получит новый капот и бампер. Ожидается, что технические характеристики модели останутся без изменений.

Напомним, 26 июля компания Hyundai представила на российском авторынке компактный кроссовер Creta второго поколения.

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