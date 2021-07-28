Москва, 28 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Заявления президента США Джозефа Байдена о том, что российская экономика держится исключительно на ядерном оружии и нефти, не соответствуют действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Начнем с того, что и США являются одним из основных поставщиков нефти и газа, — отметил Сафонов. — Надо вспомнить, что мы — один из крупнейших поставщиков зерна в мире. Еще мы поставляем вооружения. У нас решается проблема сокращения зависимости от импорта, особенно в рамках проектов, связанных с развитием сельского хозяйства. Мы перестали закупать ножки Буша. Российское птицеводство обеспечивает наши потребности в полном объеме. Мы перешли от отверточной сборки многих машин к почти полному циклу. У нас появились цеха по сварке, покраске и так далее. Активно развивается локализация производства комплектующих. Надо вспомнить о том, что мы начали прекращать покупать суда за рубежом и стали активно развивать собственное судостроение».

Как подчеркнул Сафонов, в настоящее время российская экономика опирается в значительной степени на те потребности, которые генерирует внутренний рынок.

«Мы также поставляем титан для американской космической отрасли. До недавнего времени поставляли также и двигатели для космических аппаратов США. Мы сейчас воссоздаем то, что было потеряно в 1990-е годы в результате экономической трансформации, когда была сделана ставка на закупку всего зарубежного. И мы очень серьезно поменяли структуру своей экономики и сократили импорт. Сейчас у нас внутри страны производятся и холодильники, и телевизоры, и автомашины, и суда. Поэтому слова Байдена следует рассматривать просто как укол в наш адрес, который ровным счетом ничего не значит», — убежден Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что у российской экономики нет ничего, кроме ядерного оружия и нефтяных скважин.