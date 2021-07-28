Москва, 28 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Установить по всей России единые цены на отдых для детей предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Krymtrek.ru Детский лагерь. Артек

«Цены на детский отдых взлетели. Родителям очень сложно найти нормальный лагерь, особенно с учетом того, что дети по существующим нормативам должны отдыхать только в своем регионе. Предлагаю установить по всей стране единые цены на детский отдых», — заявил Миронов.

Он также выразил сомнения, что в 2021 году отдохнут около 4 млн детей.

«Чиновники уверяют, что этим летом отдохнет около четырех миллионов детей, но мне кажется, что эта цифра просто взята с потолка», — сказал он.

При этом парламентарий сослался на данные, которые приводила Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: по итогам лета 2020 года из-за неорганизованного отдыха погибли 885 детей.

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