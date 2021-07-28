Лондон, 28 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Британская певица Дуа Липа прокомментировала высказывание рэпера DaBaby о ВИЧ-положительных людях и гомосексуалистах. Об этом 28 июля пишет издание BBC.

Dennis Skley Символ борьбы с ВИЧ

Как отмечает СМИ, артистка «удивлена и напугана» заявлением DaBaby, с которым она выпустила совместный хит под названием Levitating. Также Дуа Липа сообщила, что «не узнала в нём человека, с которым работала». Артистка добавила: «Мы должны объединиться, чтобы бороться со стигмой и невежеством в отношении ВИЧ и СПИДа».

Ранее на фестивале Rolling Loud в Майами (США) DaBaby попросил фанатов включить фонарики на телефонах — но только тех поклонников, кто не является гомосексуалистом или ВИЧ-положительным. Также рэпер заявил, что ВИЧ якобы заставит его носителей умереть «через две или три недели» после заражения.