Москва, 28 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Наконец-то власти начинают осознавать, какие диспропорции они породили избыточной централизацией налогов на федеральном уровне, считает глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 28 июля, комментируя предложение Минфина локализовать доходы по месту их фактического возникновения, перераспределив налоговые доходы между бюджетами регионов.

Налоги

«Вроде бы предлагаемые меры направлены на исправление ситуации, равно как и рекомендации крупным компаниям с государственным участием переезжать или хотя бы переводить бэк-офисы в регионы России. Однако, конечно же, это полумеры. Необходимо дальнейшее реструктурирование межбюджетных отношений в пользу регионального и, особенно — муниципального уровня, где можно было бы оставлять налог на имущество организаций и физлиц, а также часть НДФЛ», — отметил Якубович.

Разумеется у любой медали есть две стороны. Он напомнил о профессоре Наталье Зубаревич, которая постоянно говорит о том, что так называемое выравнивание бюджетной обеспеченности, когда богатые регионы вроде Москвы, ХМАО, Тюменской области отдают свои доходы бедным регионам приводит к падению мотивации властей этих субъектов РФ повышать инвестиционную привлекательность. Да и московский бюджет потеряет в доходах. Только на 2021 год запланирован дефицит в размере почти 600 миллиардов. Чем его покрывать?

«Было бы гораздо вернее изменять налоговую систему не столько в сторону бюджетного выравнивания регионов. Сколько обеспечивая наполнение бюджетов муниципалитетов, поскольку местное самоуправление — именно тот уровень, где решаются вопросы местного значения, которые волнуют каждого человека. Именно местное самоуправление — тот институт публичной власти, который должен возродиться и стать основой гражданского общества», — добавил политик.