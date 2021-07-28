* запрещённая в России организация

Пекин, , 11:35 — REGNUM Глава политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре мулла Абдулла Гани Барадар встретился в Пекине с главой МИД КНР Ван И. Об этом 28 июля сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Двадцать восьмого июля состоялась встреча члена Госсовета, министра иностранных дел КНР с Абдуллой Гани Барадаром, который прибыл с визитом в Китай», — сказал Лицзянь на пресс-конференции.

По его словам, в ходе встречи Ван И заявил, что Пекин уважает суверенитет и территориальную целостность Афганистана. Он также отметил, что власти КНР надеются на восстановление мирного процесса в республике при содействии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение обстановки в Афганистане беспокоит Россию из-за его возможного перехода на территории стран-союзников. Только в случае, если это произойдёт, Москва предпримет какие-либо меры.

Он отметил, что боевые действия в Афганистане продолжаются в отсутствие политического процесса, но Москву это беспокоит «исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию наших союзников».

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