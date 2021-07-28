* запрещённая в России организация

Пекин, 28 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Глава политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре мулла Абдулла Гани Барадар встретился в Пекине с главой МИД КНР Ван И. Об этом 28 июля сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Двадцать восьмого июля состоялась встреча члена Госсовета, министра иностранных дел КНР с Абдуллой Гани Барадаром, который прибыл с визитом в Китай», — сказал Лицзянь на пресс-конференции.

По его словам, в ходе встречи Ван И заявил, что Пекин уважает суверенитет и территориальную целостность Афганистана. Он также отметил, что власти КНР надеются на восстановление мирного процесса в республике при содействии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение обстановки в Афганистане беспокоит Россию из-за его возможного перехода на территории стран-союзников. Только в случае, если это произойдёт, Москва предпримет какие-либо меры.

Он отметил, что боевые действия в Афганистане продолжаются в отсутствие политического процесса, но Москву это беспокоит «исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию наших союзников».

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