Пермь, 28 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Перми полиция задержала 26-летнего жителя по подозрению в нападении на школьницу, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

acandraja Ребенок

По данным ведомства, злоумышленник напал на девочку, но она смогла вырваться и убежать. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он признался в совершении нападения.

Насильника зафиксировали камеры видеонаблюдения. На распространённую информацию о розыске подозреваемого в тяжком преступлении откликнулся мужчина, подвозивший молодого человека и опознавший его по приметам. Оперативники выехали по указанному адресу и задержали злоумышленника.