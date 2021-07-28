Москва, 28 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Видеонаблюдение за новорождёнными появилось в трёх московских больницах, сообщает 28 июля официальный сайт мэр и правительства Москвы.

Роддом младенцы

«Теперь возможность наблюдения за малышами на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях доступна в инфекционной клинической больнице №2, Морозовской детской городской клинической больнице и роддоме ГКБ № 15 имени О. М. Филатова», — рассказала вице-мэр Анастасия Ракова, её слова приводятся в информации.

Заместитель мэра уточнила, что если проект окажется востребованным среди родителей, число больниц с возможностью видеонаблюдения за малышами будет расширено.

Ранее видеонаблюдение запустили на базе перинатального центра московской городской больницы №24.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские медики впервые столкнулись с тем, что от COVID-19 заболевают новорождённые младенцы.