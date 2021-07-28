Ивановская область, 28 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар произошёл в Ивановской области, сообщение о возгорании спасатели получили утром 28 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Yarregion.ru Лесной пожар

Очаг низового лесного пожара выявлен юго-западнее н.п. Хлебницы Ильинского района — в 5,3 км от населенного пункта. Сообщение в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России поступило от диспетчера комитета по лесному хозяйству региона.

По предварительным данным, очаг возгорания составляет около 3,2 га, ведётся тушение пожара.

Ранее МЧС сообщало об установившейся атмосферной засухе в Юрьевце, Иванове, Кинешме и Шуе — там за период с середины июня до середины июля не было серьёзных осадков.