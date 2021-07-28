Москва, 28 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Совет директоров Корпорации МСП, который возглавляет первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, утвердил регламент работы нового «зонтичного» механизма предоставления поручительств, который поручил разработать президент Владимир Путин по итогам Петербурского международного экономического форума. К 2024 году механизм позволит привлечь малому и среднему бизнесу 600 млрд рублей банковского финансирования и даст возможность широкому кругу предпринимателей получить кредит под поручительство Корпорации МСП. Этот механизм станет еще одной дополнительной мерой поддержки малого и среднего бизнеса, введенной правительством.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

Одним из новшеств является то, что комиссию за поручительство будут платить банки, а не предприниматели. Также он позволит банкам снижать ставки по кредитам для бизнеса. В 2021 году средняя ставка по кредитам, выданным с поддержкой Корпорации, составила 7,12%.

В рамках механизма Корпорация МСП предоставит банкам-партнерам лимиты поручительств, и они будут формировать портфели кредитов МСП. Поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита. По приоритетным направлениям кредитования Корпорация будет обеспечивать поручительством до 85% суммы кредита.

«Самое важное, что наш новый инструмент «зонтичных» поручительств даст возможность охватить финансовыми мерами господдержки еще большее число компаний малого и микробизнеса, а также будет сделан акцент на инвестиционных кредитах для среднего бизнеса. Фактически Корпорация берет риски на себя и это даст возможность получить кредит тем, кому банки раньше отказывали в выдаче кредита. При этом, сам механизм будет встроен в банковский продукт и предприниматель в одном месте сможет получить как кредит, так и поручительство Корпорации. Что важно, этот механизм позволит банкам снижать ставки по кредитам для бизнеса. В целом банки подтверждают готовность дополнительно снижать ставки для заемщиков за счет принятия Корпорацией части рисков на себя», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Александр Исаевич отметил, что Корпорация будет контролировать процентные ставки, сроки выдачи и перечень документов, которые банки будут запрашивать у предпринимателей.

До конца 2021 года в пилотном режиме будут заключены соглашения о предоставлении поручительств не менее чем с тремя банками-партнерами. В 2022 году будет продолжено тиражирование данного механизма и подключение большего числа банков.