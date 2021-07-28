Улан-Удэ, 28 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Бурятии разгорелся скандал вокруг объявления, опубликованного на странице гостевого дома на Байкале в инстаграм. В нём автор сообщал, что гостиница сдаётся только семейным и тихим людям, затем следовала приписка, «людей бурятской национальности не пускаем», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

Скриншот скандального объявления появился в соцсетях, вызвав негодование большинства пользователей. Комментаторы обвинили хозяев заведения в расизме. Впрочем, некоторые пользователи попытались оправдать авторов, предположив, что «люди бурятской национальности очень шумели».

Позже представители турбазы подтвердили реальность объявления, объяснив, что это написал ребёнок.

«Просто произошла череда неприятных событий с участием проживающих, что привело к накалу эмоций. Блог в инстаграм ведёт ребёнок. Поэтому, увидев маму расстроенной, он необдуманно выразил эмоции в сторис», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с ребёнком проведена разъяснительная беседа, а публикацию удалили.