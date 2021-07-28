Москва, 28 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Застройщики пополнили ряды привилегированного «сословия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«В очередной раз мы видим, что главной целью правительства по-прежнему является поддержка не граждан, а отдельных избранных секторов экономики. Ряды привилегированного «сословия» вслед за экспортерами нефти и газа, металлургами и банкирами теперь пополнили застройщики», — заявил Миронов.

Он напомнил, что когда в 2020 году на фоне повышенного спроса из-за программы льготной ипотеки застройщики взвинтили цены, в правительстве закрывали на это глаза. Теперь, когда строители сами стали жертвой спекулятивного роста цен на металлы и стройматериалы, в правительстве РФ поспешили протянуть им щедрую руку помощи, констатировал парламентарий.

Читайте также: ФАС проведёт проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен

Ранее в правительстве заявили о планах предоставлять российским застройщикам компенсации за удорожание строительных материалов.

В связи с этим Миронов выразил сомнение, что, получив компенсации, застройщики не начнут дальше поднимать цены, ссылаясь на «объективные» причины.

Читайте также:Строительную отрасль в РФ лихорадит: нужно ещё больше денег