Владивосток, 28 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Приморцы, получившие прививку от COVID-19, смогут поучаствовать в розыгрыше сертификатов на две квартиры и пять автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе правительства края.

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Розыгрыш инициировал губернатор региона Олег Кожемяко.

Сертификаты на приобретение квартиры или легкового автомобиля будут разыгрывать с помощью жеребьевки. Номинальная стоимость равна 3,8 млн и 1 млн рублей соответственно. Если стоимость покупки объектов превысит номинал сертификата, разницу победитель возмещает за счет собственных средств.

Всего в розыгрыше будет две квартиры и пять автомобилей.

«Участниками жеребьевки могут стать граждане России, которые постоянно проживают в Приморье, прошедшие иммунизацию до 15 сентября 2021 года. Для того, чтобы попытать удачу, привитые должны получить уникальный код жеребьевки, который присваивается участнику случайной выборки после регистрации на региональном портале госуслуг», — пояснили в краевом министерстве труда и социальной политики.

Подробный порядок жеребьевки и сроки регистрации ещё прорабатываются правительством края.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье завершили курс вакцинации от коронавируса почти 240 тыс. взрослого населения.