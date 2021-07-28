Красноярск, 28 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Жителей Красноярска предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, в столице Красноярского края ожидаются сильные дожди и грозы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

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По данным синоптиков, днём 29 июля в центральных районах края прогнозируются сильные дожди, грозы. Жителей просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России в ближайшее время ожидаются дожди, грозы и град.

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