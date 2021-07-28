Элиста, 28 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Ещё 121 житель Калмыкии получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 28 июля. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в ковидных стационарах получают 757 пациентов, из них состояние 31 человека врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 3 204 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 24 584 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 21 607 носителей инфекции.