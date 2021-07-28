Ханты-Мансийск, 28 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела, начатого в отношении ООО «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз», арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа пополнил реестр кредиторов. Претензии на 319 млн рублей к нефтекомпании предъявил Сбербанк. Помимо этого в реестре было указано, что долг обеспечен залогом имущества, в том числе зданиями и земельными участками на праве аренды, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Судья решил признать требование Сбербанка «в размере 319 750 935 рублей 75 копеек», которое обеспечено залогом здания-недостроя площадью застройки 2,4 тыс. кв. м и готовностью 92% в Нягане (Югра), правом аренды участка площадью 4,8 тыс. кв. м, нежилым зданием на 425,5 кв. м, а также правом аренды участка общей площадью 222 600 кв. м и иным имуществом, включая агрегаты на шасси.

Напомним, в отношении компании наблюдение — первый этап в процедуре банкротства — ввели в июне 2020 года по инициативе ООО «ВышТрансБурСервис». Временным управляющим назначили Олега Гальченко, но в сентябре 2020 года его отстранили от исполнения обязанностей и назначили Илью Нуриева. Срок наблюдения в отношении компании продлили до 7 сентября 2021 года.