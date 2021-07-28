Самара, 28 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. 56 единиц оружия и свыше 1300 патронов, которые находились в незаконном обороте, изъяли в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие» в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Mil.ru Оружие

Сообщается, что стражи порядка проверили свыше двух тысяч владельцев охотничьего и гражданского оружия.

«В период проведения мероприятия полицейские изъяли 56 единиц оружия и более 1300 патронов различного калибра, находящихся в незаконном обороте», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в Самарской области было возбуждено 16 уголовных дел по признакам незаконного хранения, небрежного хранения, изготовления и хищения оружия. Кроме этого было выявлено 65 нарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ.

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