Сочи, Краснодарский край, 28 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Решение об ограничении выдачи решений на строительство многоэтажных жилых домов на территории города-курорта Сочи приняло городское собрание 28 июля. Депутаты одобрили внесение изменений в Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ограничения вводятся на период разработки и утверждения нового Генерального плана города в целях проведения ревизии земельных участков, а также определении мест для строительства необходимых городу социальных объектов. Ожидается, что ограничения будут действовать около двух лет — именно за этот период планируется подготовить Генплан.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об ограничении застройки в Сочи было анонсировано несколькими месяцами ранее. Отметим, что накануне, 27 июля, в администрации Сочи сообщили о завершении подготовительного этапа по разработке Генплана. На данный момент размещена конкурсная документация по определению поставщика услуг по разработке нового Генерального плана, заключение контракта запланировано на август.