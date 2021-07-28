Вашингтон, 28 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Американская компания Fisker Automotive представит серийную версию электрического кроссовера Fisker Ocean 17 ноября. Об этом сообщил глава компании Хенрик Фискер на своей странице в социальной сети Twitter.

Fisker Automotive Fisker Ocean

По его словам, в продаже новинка появится в 2022 году. Производство Fisker Ocena будет налажено на заводе Magna в Австрии.

Кроме того, Фискер также сообщил некоторые подробности о модели. Так, внутри Fisker Ocean будет установлен 9,8-дюймовый экран «приборки», который воплотит последние технологические достижения в области подключения, оцифровки и искусственного интеллекта.

Также, отметил он, в салоне появится вертикальный 16-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, расположенный по вертикали. Причем управлять системой можно будет при помощи физических кнопок и сенсорной панели.

По его словам, Fisker получит задний или полный привод, один или два электромотора, мощность которых будет достигать 300 л. с. Таким образом, на одном заряде электрокар сможет проехать до 500 км.

Напомним, ранее директор Motorization Alliance и Renault Electric Vehicle Engineering Филипп Брюне сообщил, что электрическая версия хетчбэка Dacia Sandero будет представлена не раньше 2026 года.

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