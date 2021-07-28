Лондон, 28 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Стратегия Total War Saga: Troy получит дополнение под названием Mythos, которое добавит в проект чудовищ из греческой мифологии. Об этом стало известно из нового трейлера игры.

Цитата из к/ф «Троя». реж. Вольфганг Петерсен. 2004. США, Мальта, Великобритания Троянский конь

Выход Mythos состоится 2 сентября 2021 года — он приурочен к релизу Total War Saga: Troy в Steam. Известно, что в дополнении появятся Цербер, Грифон и Гидра.

Релиз Total War Saga: Troy в магазине Epic Games состоялся в августе 2020 года. Сюжетно игра основана на «Илиаде» Гомера.