Ижевск, 28 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 июля прививку от коронавируса сделали 283 192 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 202 135 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки число жителей, получивших первый компонент вакцины увеличилось на 2854 человека, 3912 жителей республики получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в Удмуртии провели 1 378 338 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3311 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2764 исследования.

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