Ижевск, 28 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 28 июля провели 1 378 338 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Министерство здравоохранения Турции Тест на COVID-19

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3311 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2764 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также восемь летальных случаев. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1185 человек.

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