Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 28 июля приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который усиливает контроль за работой экскурсоводов и гидов-переводчиков, давая возможность отделить квалифицированных специалистов туротрасли от проходимцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Экскурсии

Правительство Северной столицы будет наделено полномочиями по созданию аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Для них будет утверждена нагрудная идентификационная карточка, подтверждающая их квалификацию, а сведения о них внесут в особый федеральный реестр.

Также Смольный займется организацией и осуществлением госконтроля (надзора) в сфере оказания услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Соответствующие изменения будут внесены в региональный закон «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге».

«Чтобы гарантировать нашим туристам безопасность при получении услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков, их надлежащее качество, нужно усиливать участие города в регулировании их деятельности», — отметил председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

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Глава Заксобрания добавил, что на федеральном уровне идеи петербургских законодателей нашли отражение в недавно принятом Госдумой документе, которым вносятся изменения в законодательство о туристской деятельности в РФ. «Сейчас мы разграничиваем полномочия, которые были установлены в этом законе», — пояснил спикер.