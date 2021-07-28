* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:19 — REGNUM Военнослужащие Афганистана уничтожили за прошедшие сутки 189 боевиков «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 138 были ранены. Об этом 28 июля сообщило министерство обороны республики в своем Twitter.

Талибы Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что военные провели успешные операции в провинциях Кандагар, Забуль, Герат, Джаузджан и Гильменд.

Кроме того, военнослужащие обнаружили и обезвредили 32 самодельных взрывных устройства, установленных боевиками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане в результате столкновений с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа погибли четверо сотрудников сил безопасности республики.

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