Вашингтон, 28 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Звезда сериала «Лучше звоните Солу», актёр Боб Оденкерк, госпитализирован. Об этом сообщило издание Deadline.

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По данным СМИ, артист упал во время съёмок сериала. Причины падения Оденкерка и его текущее состояние пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что с 2009 по 2013 год Боб Оденкерк исполнял роль адвоката Сола Гудмана в сериале «Во все тяжкие». А с 2015 года начал сниматься в спин-оффе и приквеле шоу под названием «Лучше звоните Солу».