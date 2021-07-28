Ижевск, 28 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также восемь летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 62, 67, 69 лет, а также мужчины в возрасте 49, 53, 56, 62 и 90 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1185 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 28 июля в регионе выявили 153 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 150 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 39 584 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 4985 жителей, за сутки число активных носителей вируса выросло вновь почти на 100 человек.

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