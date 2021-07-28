Москва, 28 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XII Международного экономического саммита «Россия — исламский мир». Форум открылся в Казани, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

Президент отметил, что отношения России с мусульманскими странами традиционно носят дружественный, конструктивный характер. Хорошую отдачу дают многоплановые связи в различных областях.

«Дискуссии на саммите помогут наметить новые формы сотрудничества, а также послужат упрочению взаимопонимания между нашими странами и народами», — выразил надежу Путин и пожелал участникам успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что очередной саммит «Россия — исламский мир» примет Саудовская Аравия.

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