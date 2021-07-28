Хьюстон, США, 28 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В результате утечки опасного вещества на нефтехимическом заводе компании LyondellBasell, который находится в окрестностях Хьюстона (штат Техас), не менее двух человек погибли и еще четверо были ранены. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба компании.

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«В нашем комплексе в [городе] Ла-Порт <…> произошла утечка этановой кислоты. Два человека получили смертельные ранения в результате инцидента. Четверо получили ожоги, их транспортируют для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что в настоящее время утечка кислоты ликвидирована и добавляется, что взятые пробы воздуха показали на отсутствие опасности для местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что два человека погибли в результате взрыва на химическом предприятии Chempark в городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия, Германия).