Токио, 28 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Популярная игра-головоломка A Monster's Expedition выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Nintendo Switch

Релиз игры на Switch ожидается уже 5 августа 2021 года. Помимо основной игры, на гибридной консоли также выйдет дополнение Museum — оно добавит в проект около ста новых островов с головоломками.

Напомним, что на PC и в сервисе Apple Arcade игра вышла ещё в 2020 году. Она получила множество положительных отзывов как от геймеров, так и от критиков.