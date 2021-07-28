Закрытое административно-территориальное образование Комаровский, Оренбургская область, 28 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется бывший сотрудник полиции. Он обвиняется в фальсификации документов, сообщает СУ СКР по региону.

Https://xn--b1aew.xn--p1ai/ Полиция

По версии следствия, вечером 10 февраля 2021 года полицейский с целью повышения статистики по выявленным административным правонарушениям в городском округе ЗАТО Комаровский сфальсифицировал доказательства об административном правонарушении.

Свою вину в инкриминируемом деянии экс-правоохранитель не признал. Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по материалам служба безопасности УМВД России по Оренбургской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, факт нарушения был выявлен руководителем отдела полиции. После служебной проверки начальник отдела полиции уволил сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.