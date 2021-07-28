Ярославль, 28 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Совет директоров АО «Вознесенский» принял решение о расторжении трудового договора с генеральным директором Сергеем Бакшиным, обвиняемым в получении взяток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на муниципалитет Ярославля.

Сергей Бакшин

АО «Вознесенский» принадлежит мэрии Ярославля, Сергей Бакшин возглавил предприятие в апреле, но в этом же месяце был задержан сотрудниками ФСБ и обвинен в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас Бакшин находится в следственном изоляторе. 28 июля совет директоров «Вознесенского» принял решение прекратить его полномочия директора и расторгнуть трудовой договор.

Но это не единственное решение совета директоров. Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти планировали отдать «Вознесенский» под управление еще одной структуре, подконтрольной городу — банному предприятию АО «Волна». 28 июля такое решение было утверждено.

«На заседании Совета директоров АО «Вознесенский» были приняты решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Вознесенский» управляющей организации — АО «Волна», — сообщили в муниципалитете Ярославля.

Это вторая подобная реорганизация среди предприятий, находящихся в муниципальной собственности. В 2020 году «Яргорэлектротранс» отдали под управление АО «ПАТП-1».