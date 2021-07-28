Ижевск, 28 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 28 июля выявили 153 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 150 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 39 584 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 27 детей в возрасте до 14 лет и 30 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 46 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 33 414 человек. Всего в республике с начала пандемии скончались 1185 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано восемь летальных случаев, за минувшие сутки скончались также восемь жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 4985 жителей, за сутки число активных носителей вируса выросло вновь почти на 100 человек. Из числа получающих лечение в инфекционных стационарах 4422 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 935 человек — в состоянии средней степени тяжести, 184 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в Удмуртии провели 1 375 027 исследований для выявления заражения коронавирусом. За предыдущие сутки лаборатории республики провели 2764 теста на коронавирус. Днем ранее было выполнено 4660 исследование.

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